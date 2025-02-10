Защитные сооружения появятся на реках Селенга и Иволга.

Специалисты по строительству защитных сооружений возведут гидротехнические сооружения на речных массивах Селенга и Иволга. О появлении в регионе Бурятия двух речных дамб рассказал в соцсетях народный избранник Вячеслав Наговицын, представляющий республику как депутат в Совете Федерации.

По словам нардепа, написанным на личной странице «Вконтакте», он встретился в 2024 году с республиканскими чиновниками, с которыми обговорил будущее строительство искусственных сооружений защитного типа. Такое поручение ему дал руководитель республики Алексей Цыденов. Дальше решение запроса было отправлено федеральным управленцам из Министерства природы РФ.





Согласно последней информации от главы ведомства федерального уровня Александра Козлова, одобренное строительство получит старт в 2027 году. На первом этапе возведение дамб обойдется в 710 млн рублей. В последующем году на эти же нужды выделят 950 млн. На финальном отрезке федеральная финансовая помощь обойдется в 2,1 млрд рублей.





В уже текущем году дамбы будут строить на обоих берегах реки Уда, - прокомментировал новость Наговицын.