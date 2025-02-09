В случае успеха подобный строительный объект появится и в городе первого салюта – Белгороде.

Топ-менеджмент компании Zont Hotel Group хочет возвести в столице российского Черноземья – Воронеже, отель с пятью звездами с совокупной площадью полезной площади до 7,5 тыс. кв. км. И как указывают местные корреспонденты из газеты «Правда-Черноземье», объем предполагаемых инвестиций будет на уровне 5 млрд. рублей или даже больше. Отель получит премиальное наименование Enzo.

Свои комментарии по поводу будущего строительства дал главный управляющий компании ZHG Николай Филатов. Правда генеральный директор много деталей сообщить не смог, так как официальный старт строительству ещё не дан. Хотя по словам господина Филатова, предполагаемый объект строительства на все 100% соответствует признакам люксовых заведений отельного типа – всё из-за подхода специалистов фирмы, которые стараются удивить взыскательного клиента сервисом высшего уровня и креативным дизайном самого отельного комплекса.









Причем ни один из готовых отелей, возведенных под маркой Zont Hotel Group, не является типовым, что должно принести своего рода в будущий объект налёт некой эксклюзивности.

Аналогичный комплекс хотят построить и в Белгороде.