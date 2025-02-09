На сложность возведения повлияли плотная городская застройка и большое количество инженерных коммуникаций. Но оба вызова были успешно преодолены и мост должен полноценно заработать уже в этом году.

Мостовой переход через водную гладь Москва-реки, протекающей в районе Шелепихинской набережной и Филевской поймой, начнет полноценно работать уже в этом году. О новых достижениях столичных строительных организаций лично рассказал руководитель отечественного мегаполиса Сергей Собянин в рамках визуального контроля за ходом возведения речной переправы. По мнению градоначальника, мостовое сооружение перешагнуло рубеж собственной готовности в 50%. На начало февраля рабочие заняты интеграцией в мост металлических форм эстакады и каркасного основания под лестницу со стороны парковой зоны Филевского района.

Май 2024-го года





Причем строители столкнулись на местности с рядом нестандартных заморочек: речь идёт о постоянном судоходстве через Москва-реку. Для этого был задействован «запасной план» с использованием надвижки металлических изделий. Возведение этого объекта на 1 января 2024 года закончено.









И по утверждению Собянина, сам мост с наибольшей вероятностью введут в строй в сентябре-октябре 2025 года.

Взял свое слово и руководитель филиала строительного подрядчика Алексей Рогачев, заявивший, что дорожная конструкции получится длиной 315 метров. Мост будет построен из конструкций монолитного бетона и пролетных строений, выполненных из дорожной стали. Для автомобилистов появится шестиполосная дорога с тремя полосами движения в противоположных направлениях. Не останутся обделенными вниманием и пешеходы с дорожками для пеших путешествий шириной в 2 метра. Каждая из таких дорог будет пролегать слева и справа от дорожного автомобильного полотна.





Декабрь 2024 года





Прокомментировал городской голова и особую важность бетонной переправы, которая является идеальным решением для «скрепления» Берегового проезда с Шелепихинской набережной. «Состыкуются» также между собой Филевская пойма и Шелепихинская трасса.

Так, на 1 февраля 2025 года для пересечения Москва-реки в этом районе местным любителям поездок в авто и гостям района приходится делать круг длиной в 3 километра. Как только появится переправа мостового типа, время в дороге с одной стороны реки на другую уменьшится на 8 минут. Всё благодаря появлению ещё одного выезда из периметра Филевского парка в направлении Третьего транспортного кольца и Звенигородской трассы. Соединится будущий мост и с иным сооружением мостового типа – в районе улицы Мясищева. Именно в момент 100% готовности обеих дорожных конструкций появится прямое соединение дорожного типа с Мневниковской и Филевской поймами. С последних дальше можно будет выехать на Шелепихинскую и Звенигородскую трассы.

Ощутят свои плюсы от появления данной переправы и жители жилых комплексов, возводимых в районах Берегового проезда и Шелепихинской набережной. Положительно повлияет появление моста и на транспортную доступность района Национальный космический центр.





Сделали свои расчёты и транспортные аналитики, которые путём компьютерного моделирования просчитали, что на 5% упадёт нагрузка на западный отрезок Третьего транспортного кольца и Кутузовский проспект, и снизится «транспортное усилие» на Шелепихинский мостовой переход в районе 10%.

И как предусматривает генеральный план всего дорожного строительства в районе будущего моста, дорожные специалисты возведут главную мостовую конструкцию, 3 эстакадных сооружения, сходящих в направлении Национального космического центра и два направляющих съезда, соединяющих с разворотным участком мостовой конструкции примыкающую Шелепихинскую набережную. Всего будет проложено 2100 метров дорожного полотна, а также появятся дополнительные 0,7 километра улично-дорожного сектора в рамках реконструкционных мероприятий.

По пояснению представителей фирмы-подрядчика, возводящей капитальный дорожный проект, как только мост будет готов, значительно повысится уровень транспортного обслуживания районных узлов Москвы, в периметре которых проживают 500 тыс. городских жителей. Сделано было и объяснение, как положительно скажется постройка моста в рамках будущего функционирования Национального космического центра, для нормальной работы которого не в последнюю очередь важна транспортная доступность. Ведь в будущем учреждении будут трудиться 20 тыс. сотрудников. В районе будущего объекта появятся четыре мостовых перехода, три из которых будут относиться к инженерным сооружениям автомобильной направленности.





Особо подчеркнем, что район Москвы является по праву флагманом дорожного строительства в РФ с особым акцентом на сооружение мостов. С 2011 года в столице России появилось 33 функционирующих моста, пересекающих Москва-реку, Яузу и иные местные реки. По генеральному плану городского строительства на 1 января 2025 года в Москве строятся ещё шесть речных переправ капитального типа.

Отметим, что в условиях выполнения Адресной инвестиционной программы столицы России планируется возведение 11 мостовых конструкций смешанной направленности – пешеходных и для проезда автомобильного транспорта. В 2025 году активно возводятся мост в секторе улицы Мясищева – герой материала, мостовой переход в районе Берегового проезда и мостовое соединение на улице Новозаводская. Соответствующие сведения предоставил глава дорожного строительства и инженерных коммуникаций российской столицы Василий Десятков в рамках заявлений для прессы в холле Информационного Центра московского правительства.





По словам высокопоставленного чиновника, на 2025 год планируется завершение строительства мостовой конструкции через Нагатинский затон длиной 0,21 километр. Строится мост в районе Новозаводской улицы. В условиях «пролонгации» улицы Мосфильмовской появится инженерная конструкция мостового типа через речной массив Раменки. Не сидят без дела и специалисты бюро проектирования, создающие чертежи будущих мостов уникальной конструкции, призванных соединить Мневниковскую пойму с Филевским парком и дорожным полотном улицы Озерная. Данные мосты будут длиной в районе 130 метров.





Вантовый мост через Яузу





В 2025 году будет дан старт функционированию пешеходного движения по четырём мостовым объектам мостового типа. Это мост в рамках улучшения функционирования МГТУ имени Баумана, пешеходный переход через Водоотводный канал. На этапе технического движения функционирует вантовый мост, пересекающий речной массив Яузы в периметре районов Ростокино и Алексеевский. Данный вантовый мост задействован по локальной программе восстановления и улучшения работы местной улично-дорожной сети.

Три готовых проекта мостов будут особенно интересны любителям дорожных прогулок по Москве.

Возведение моста через реку Битца

Появился и новый мост автомобильного типа через речной массив Битца, соединивший периметр МСД в районе территории от МКАД до соединения с Симферопольским шоссе.

По итогу пресс-конференции Василий Десятков обозначил, что самым трудным этапом в постройке моста через Москва-реку в районе Шелепихинской набережной и Филевской поймой был именно подготовительный отрезок. Всё из-за плотной местной застройки, что потребовало провести процедуру по выносу инженерных коммуникаций вовне. Сейчас после готовности проекта на 50% и более дорожные работы стали вестись быстрее.