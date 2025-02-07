Собственные винтокрылые машины в Южной Корее популярностью уже не пользуются.

Чиновники Южной Кореи впервые за последние десять лет сделали закупку нескольких воздушных средств вертолётного типа у российских производителей, о чем проинформировали корреспонденты РИА Новости, получившие доступ к информации статистической службы южнокорейского государства.

Согласно открытым сведениям РФ передала Сеулу несколько вертолётов суммарным весом более 2000 килограмм общей стоимостью в 4,1 млн американских долларов.

Получили южнокорейские специалисты поставку, главное содержание которой – это детали для винтокрылых машин, самолётов и дронов в размере 2,9 млн. долларов. Покупка винтов для Сеула обошлась в 2 млн. долларов, а шасси и деталей шасси в 260 тыс. долларов.







Тем временем из-за крайне низкого спроса на гражданские версии вертолётов в южнокорейской Korea Aerospace Industries вынуждены отказаться от сборки обычных вариантов винтокрылых машин и сосредоточиться исключительно на боевых вариациях.





Вместе с тем Южная Корея купила на 2/3 меньше деталей, чем это было до периода 2022 года.

А мы напомним, что российские вертолёты пользуются популярностью не только у крайне высокотехнологичной страны, такой как Южная Корея, но и в не менее развитых Китае и Североамериканском государстве.