Троянец охотился за конфиденциальными данными и учетками от криптокошельков.

Специалисты по безопасности американской компании Apple удалили из библиотеки App Store 11 мобильных программ, зараженных троянцем под наименованием SparkCat, главная цель которого – кража чувствительных данных со снимков. О новом вирусе, умело прячущемся среди приложений ранее рассказывали сотрудники офиса «Лаборатории Касперского».

В американской корпорации подчеркнули, что схожий с удалённым вирусом программный код нашли ещё в 89 приложениях, добавление которых в магазин App Store отвергли сотрудники компании. Всё дело в том что эти 89 программ не соответствовали политике Apple по противодействию мошенничеству.









В Apple объяснили, когда программа признается мошеннической, в автоматическом режиме учетная запись разработчика такого приложения тоже блокируется.

А мы вспомним, что данный софт носил ярко вырожденную угрозу безопасности, распознавая на фотографиях или изображениях текст, используемый позже во вред владельцу снимков. Главная задача таких программ это воровство данных, позволяющих войти в криптокошельки, либо кража паролей от других ресурсов, для входа на которые нужны логин и пароль.