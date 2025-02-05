Теперь вирусы стали всеяднее и смогли проникнуть и на непробиваемый доселе Айфон.

Фирма «Лаборатория Касперского» обнаружила новый вредонос, отличающийся универсализмом и поэтому поражающий мобильные телефоны, работающие на самых популярных операционных платформах планеты Земля: операционных системах Андроид и iOS.

По мнению специалистов по кибербезопасности, вирус распространяется при помощи фейковых приложений, устанавливаемых посредством App Store и Google Play. Троянский механизм вируса похищает информацию с фото и проник на 4 февраля 2025 года в 20 приложений: от программ для обмена мгновенными сообщениями и нейросетевых ассистентов и до криптоплатформ. Представитель Касперского заявил, приложения, содержащие опасный фреймворк, уже скачали не менее 242 тыс. раз только из магазина приложений от Google.

Мобильный вирус получил наименование SparkCat. «Мерцающий кот», так переводится на русский новый вредонос, визуально похож на классическую программу для смартфонов, но после инсталляции в систему запрашивает не свойственный для такого типа приложений доступ к фотографиям. Дальше при помощи инструментов для глубокого анализа текста на фотографиях или картинках находятся ключевые сообщения. И если последние обнаружены, то такие данные сразу утекают на серверы к киберпреступникам.

Как пояснил сотрудник Касперского, хакеры таким образом надеются узнать пароль от действующего криптокошелька. После лишь дело мгновения, как при помощи сид-фраз злоумышленник получает доступ к цифровым позициям потерпевшего.

По словам Сергея Пузана, это первый зафиксированный случай, когда вирус был обнаружен среди пула программ из App Store.

Благодаря этому открытию теперь будет гораздо меньше сомневающихся в отсутствии вирусов, предназначенных для iOS.