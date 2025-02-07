Дональд Трамп предложил "добровольцам" за решение уволиться зарплату за 8 месяцев.

Находящееся в Бостоне Федеральное судебное учреждение решило пролонгировать временной срок действия решения новой вашингтонской администрации Дональда Трампа, распространяющегося на государственных служащих. Согласно последнему согласившимся федеральным служащим правительства США на добровольное увольнение в срок до 6 февраля 2025 года была обещана выплата зарплаты за 8 месяцев.

По данным журналистов Reuters, судебный орган решил отменить крайний срок, который назвали в действующей президентской команде Североамериканского государства. Так судьи и специалисты Федерального суда решили 10 февраля в понедельник провести по этому поводу мероприятие.









Поэтому у федеральных работников появились дополнительные дни для принятия окончательного решения. Вместе с тем есть вероятность что в понедельник не будет вынесено окончательное решение и чиновники, решившие не торопиться с добровольным увольнением, могут получить дополнительную «передышку».

По последним данным канала NBC уже 60 тыс. американских чиновников согласились отказаться от работы на правительство и таким образом получить жалование, эквивалентное зарплате за 8 месяцев.