Никто не хочет быть уволенным принудительно и остаться без выходной премии в восемь зарплат.

Согласие на добровольное увольнение выразили по меньшей мере 40 000 действующих чиновников Североамериканского государства. Новая вашингтонская администрация дала им обещание в случае добровольного решения покинуть место текущей работы значительно помочь, выделить в качестве «выходного пособия» восьмимесячный оклад.

Соответствующие сведения для корреспондентов CNN рассказал осведомленный источник из команды Дональда Трампа.

По данным иностранных репортёров, оказаться за бортом государственной службы в США решили 10% федеральных служащих. Такое действие со стороны подчиненных одобрили высокопоставленные правительственные функционеры, объяснившие прямую выгоду для Вашингтона в экономии миллиардов долларов.

Есть и свои прогнозы по количеству человек, пожелавших уволиться с госслужбы. По данным информатора из Белого дома, таковых среди федеральных чиновников может быть от 5 до 10 процентов.

О том, что госслужащим сегодняшних США нужно задуматься о новой работе, раннее так же сообщили в CNN. Таких чиновников на 5 февраля 2025 года примерно 2 млн. человек.