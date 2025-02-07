Французские "Миражи" ещё больше усложнят для украинских военных проблему запчастей и подготовленных специалистов по обслуживанию.

Украинская боевая авиация пополнилась вчера новыми для себя образцами летной техники. Речь идёт о переданных официальным Парижем истребителей Mirage 2000. Но последние хотя для местных ВВС и являются новинкой, в сравнении с тактико-техническими характеристиками российских самолётов они находятся в ранжировании по боевым возможностям значительно ниже. О превосходстве именно отечественной боевой техники над французской помощью ВСУ рассказали американские колумнисты из сетевого издания Military Watch Magazine.

Иностранные специалисты выяснили методом изучения соответствующих данных, что участники североатлантического альянса обеспечили украинское МО тремя классами истребительной техники: МиГ-29, F-16 и теперь Mirage 2000. Но все эти добротные по-своему боевые машины не идут ни в какое сравнение с Су-27, который был основным истребителем украинского воздушного флота. Данный экземпляр летал дальше, был грузоподъемней и оснащался более актуальной версией радарной установки и летными свойствами. Но такая версия самолёта не может быть больше закуплена где-то за рубежом.









Так генералы НАТО, снабжающие ВСУ техникой, сделали свой выбор в пользу F-16 и Mirage 2000 из-за их доступности.

Но данные самолёты находятся на ступень ниже в сравнении с Су-30СМ и Су-35, о чем знают не только эксперты MWM, но и сами украинские пилоты, делающие при любом удобном случае свой выбор в пользу отказа от воздушных боёв, если предстоит бой с данными версиями российских Су.