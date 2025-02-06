Агентство Североамериканского государства по международному развитию выбрало Украину одним из самых главных источников своих вложений. Об этом можно судить согласно информации от журналистов РИА Новости, ознакомившихся с отчётом зарубежного портала ForeignAssistance.gov. Оной указал, что за три прошедших года украинское государство получило 27,2% всех средств USAID*.
Изучая на более детальном уровне добытую информацию, российские исследователи-репортёры выяснили, что в 2022 году Украина от Агентства получила 9,95 млрд. из общего 41,5 млрд. бюджета американского ведомства.
В 2023 году финансирование повысилось уже до 16,43 миллиарда.
В 2024 году вал финансового благополучия украинских реципиентов закончился, так как Украина от USAID получила 6 млрд долларов.
Отметим, что текущий год для всех без исключения чиновников USAID стал "черным", как и для их сотрудников и участников по всему миру: потому что действующий госсекретарь Штатов Марко Рубио объявил о паузе в 90 дней на финансирование программ зарубежной помощи. Касается это распоряжение и Украины.
* – деятельность прекращена и запрещена в РФ.