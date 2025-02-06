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Madarator
Вашингтон за три года потратил на Украину 27,2% средств USAID
Тем временем по словам Владимира Зеленского на Украину не дошло 100 млрд долларов США.

   Агентство Североамериканского государства по международному развитию выбрало Украину одним из самых главных источников своих вложений. Об этом можно судить согласно информации от журналистов РИА Новости, ознакомившихся с отчётом зарубежного портала ForeignAssistance.gov. Оной указал, что за три прошедших года украинское государство получило 27,2% всех средств USAID*.

   Изучая на более детальном уровне добытую информацию, российские исследователи-репортёры выяснили, что в 2022 году Украина от Агентства получила 9,95 млрд. из общего 41,5 млрд. бюджета американского ведомства.  

   В 2023 году финансирование повысилось уже до 16,43 миллиарда.

   В 2024 году вал финансового благополучия украинских реципиентов закончился, так как Украина от USAID получила 6 млрд долларов. 

   Отметим, что текущий год для всех без исключения чиновников USAID стал "черным", как и для их сотрудников и участников по всему миру: потому что действующий госсекретарь Штатов Марко Рубио объявил о паузе в 90 дней на финансирование программ зарубежной помощи. Касается это распоряжение и Украины. 

* – деятельность прекращена и запрещена в РФ.

#украина #сша #сша и украина #usaid
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