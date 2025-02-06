Глубоководный рейд был проведен в акватории Камчатки.

Матросы и офицеры дизель-электрической подводной субмарины «Магадан», приписанной к составу Тихоокеанского флота, на территории акватории Авачинского залива в районе Камчатки, погрузились на глубину 240 метров. В глубоководном погружении подводный корабль страховали боевое судно «Гремящий» и спасательный корабль «Георгий Козьмин».

О штатном подвиге отечественных военных моряков рассказали представители Восточного округа, чьи слова приводят журналисты из ТАСС. Как указано в публикации, моряки занимались отработкой механизма действий в координации подводным кораблем на большой глубине. Все задачи, прописанные на опасной миссии, были успешно реализованы.

Глубоководные погружения для экипажа «Магадана» не являются чем-то удивительным: в 2024 году погружение точно на такую же глубинную дистанцию данная ДЭП совершила в районе залива Петра Великого.

Напомним, что «Магадан» является третьей единицей из серии 636.3. Изготовлением субмарин занимается предприятие, расположенное в Санкт-Петербурге. Всего ТОФ получит шесть единиц подлодок данного проекта.

Отличительными признаками подводных кораблей этой серии являются скрытность и возможности бортовых радаров в дальнем обнаружении целей. В качестве вооружения на борту находятся шесть торпедных установок.