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19FortyFive: "Ясени-М" с "Цирконами" обеспечат России превосходство перед США
Спустя несколько лет Россия обойдет Штаты по количеству подводных лодок.

   Улучшенные подводные лодки проекта «Ясень-М» наряду с остальными подводными кораблями РФ, общее количество которых на 1 января 2025 года составляет порядка 63 действующих единицы, должны вызвать беспокойство у адмиралов США и новых военных чиновников администрации Дональда Трампа. Так как с введением всё большего количества субмарин в строй морской военный флот России становится сильнее, проецируя малозаметные подводные угрозы на более дальний боевой диапазон. О том, что Пентагону нужно быть всё время настороже и наблюдать пристальнее за развитием подводного военного контингента российских субмарин, написали журналисты портала 19FortyFive.

   Так в своей свежей публикации американские журналисты подчеркнули, что отечественный подводный флот относится к классу боевых единиц, обладающих признаками скрытности и вящей ракетной опасности, причем по количеству подлодок Россия практически догнала ВМФ Североамериканского государства. По таблице портала Globalfirepower.com на 2025 год у РФ 63 субмарины, а у США 70.



   Теперь при примерном равенстве подлодок на первое место выходят боевые возможности подводных кораблей и их дальнобойное управляемое вооружение. 

   Для сравнения новейшие отечественные подлодки семейства «Ясень-М» не только умеют скрываться в глубине пучины, но и перевооружаются на гиперзвуковые «Цирконы».

   И если Москва продолжит введение всё новых и новых экземпляров «Ясень-М» в свой боевой состав, вооружая их сверхскоростными ракетами, то США начнут уже отставать по оснащению подводных ударных единиц гиперзвуковым вооружением к 2028 году.  

#подводные лодки #циркон #гиперзвуковое вооружение рф #гиперзвуковое вооружение #ясень-м #подлодки #подводные лодки вмф рф #подлодки россии
Источник: 19fortyfive.com
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