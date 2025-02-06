Но местные чиновники больше хотят стать независимыми, чем территорией США.

Гренландские чиновники планируют провести 11 марта всеобщие выборы внеочередного характера: всё на фоне неоднократных высказываний нового главы Белого дома в лице Дональда Трампа о желании заполучить остров в собственность США. О повышенной политической активности представителей Гренландии на внутриполитическом поле острова информирует собственных читателей журналисты издания The Guardian.

Соответствующие предложение, поддержанное незамедлительно парламентом, внес премьер-министр острова.

Как заявил высокопоставленный правительственный функционер Муте Эгеде, Гренландия вошла сегодня в серьёзную эпоху. Ранее такого периода никогда ранее не случалось с Гренландией. Поэтому самое время сплотиться.

Британская газета указывает, что избирательная компания должна продемонстрировать миру, что остров хочет получить независимость, развить свою экономику и урегулировать отношения с Данией и США.

Особенно подчеркнем, что все местные партии парламента согласились с тем, что Гренландия должна стать независимой от Дании. А о присоединении к Штатам речь не идёт.