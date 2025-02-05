Что будет с курдами после ухода армии США из Сирии, знает только Эрдоган.

Центральный офис американской армии создает план по выводу всех подразделений из Сирии. Причем по разрабатываемой Пентагоном документации покинуть Сирию солдаты и офицеры Североамериканского государства должны за срок от 30 до 90 дней. Такие сведения предоставили журналисты канала NBC.

По данным издания, за как можно скорейшую передислокацию собственных военных с территории Сирии высказался Трамп, подтвердивший собственное намерение в беседе с израильскими чиновниками.

Как пояснил 78-летний глава Белого дома, Сирия не является приоритетным интересом для Вашингтона.









А мы напомним, что американский военный контингент на территории Сирии располагался и при первой президентской каденции Дональда Трампа. Тогда президент США объявил о выводе значительной части американских военных, но спустя короткое время он вернул их снова в Сирию. В декабре уже уходящая администрация Байдена сообщила о дополнительном перебазировании на сирийские земли американских бойцов, увеличив количество собственных военных на территории республики до 2000 человек.