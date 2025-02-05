Дональд Трамп хочет зачистить ключевые государственные ведомства от представителей "Глубинного государства".

Новое руководство ЦРУ сделало предложение всем действующим сотрудникам разведывательной организации. Чиновникам было предложено добровольно уволиться. В таком случае они получают право на денежную компенсацию. О непростых решениях в отношении Центрального разведывательного управления рассказали журналисты издания The Wall Street Journal в утренней публикации.

Так в прошлом месяце ряд американских медиа стал загружать в сеть статьи о том, что новая вашингтонская администрация сделала интересное предложение абсолютно для всех федеральных госслужащих, которым в случае увольнения по собственному желанию было обещано восьмимесячное выходное пособие. По идее советников Трампа по экономическому блоку, в случае согласия на такое предложение, 10% федеральных сотрудников правительства примут решение самостоятельно уволиться, что позволит американскому бюджету сэкономить буквально миллиарды долларов.









Точное такое же предложение не минуло и сотрудников ЦРУ, которым следует «настоятельно прислушаться» к мнению новых вашингтонских властей, пишут репортёры WSJ.

В ЦРУ помимо предложения уволиться, решили отказать при приёме на работу новым сотрудникам, которые ранее были допущены до процедуры трудоустройства в разведывательное ведомство.

Точно так же остаться не у дел в команде Трампа предложили и пожарным, тушившим очаги возгорания в январских пожарах Лос-Анджелеса.