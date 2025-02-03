Ничего личного, просто Трамп хочет добиться большей эффективности нового федерального правительства.

Новые чиновники разослали местным пожарникам, занимавшимся тушением лесных пожаров В Лос-Анджелесе и его окрестностях предложение, в котором функционеры попросили прекратить исполнение трудового договора с государством собственным усилием. То есть новые власти попросили уволиться, указав в качестве причины смены работы собственное желание. Именно об этом рассказали репортёры издания Washington Post.

Так остаться без работы, но с некоторой долей финансовой компенсации предложили большинству служащих федерального уровня. Причем необходимо сделать рекомендуемые действия до конца будущего сентября. Если служащие откажутся, то они со 100% вероятностью подпадут под рамки закона об оптимизации штата.

Вполне логично что такая инициатива точно не понравилась большинству госслужащих, ещё больше разозлив пожарных, указали журналисты.

И хотя с масштабных пожаров в Лос-Анджелесе прошел всего лишь месяц и часть пожарных, участвующих в ликвидации последствий возгораний только стали восстанавливаться, дух плохой новости подорвал их силы. По мнению большинства пожарных это была самая настоящая пощечина от правительства США.