Специалисты Рособоронэкспорта привезли на форум вооружений и военного оснащения IDEX 2025, проходящий в столице Объединенных аравийских эмиратов, разработанный и сконструированный инженерами и сотрудниками известного российского предприятия Уралвагонзавод основной отечественный танк под наименованием Т-90МС. Соответствующей тематики публикация вышла из-под пера пресс-службы российской компании.
Работники Рособоронэкспорта продемонстрировали снимки интерьера самолёта, откуда выгружалась боевая машина и саму процедуру выгрузки.
Конфигурация бронирования экспортного варианта танка практически одинакова с отечественной версией Т-90М «Прорыв-3», используемой в российской армии.
Лобовая броня защищена блоками динамической защиты «Реликт», уменьшающей уровень пробития бронебойных снарядов оппонента до 50%.
Благодаря такому уровню бронирования, башенная установка способна эффективно сопротивляться выстрелам классическими снарядами, бронепробиваемость которых эквивалентна 1000 мм.
Борта башни так же защищены «Реликтом».
Для стрельбы ночью используется прицел «Сосна-У», позволяющий вести огонь на дистанцию до 5500 метров.
Двигатель бронемашины дополнительно форсирован.