Фон дер Ляйен хочет войти в историю, но получается так себе.

Многочисленные попытки руководительницы Еврокомиссии в лице Урсулы фон дер Ляйен быть ещё и флагманом в отношении внешней политики европейского межгосударственного объединения вызывает тихий ропот среди чиновников ЕС. О непростых взаимоотношениях во властной вертикали Евросоюза информирует свежая публикация за авторством журналистов Politico.

Так американские репортёры указали, что ряд европейских функционеров недовольны, что фон дер Ляйен буквально своевольничает, решив единогласно заключить договор о партнерстве с государством Иордания и выделить пакет поддержки финансового уровня на 3 млрд. евро. Причем для принятия такового решения фон дер Ляйен вообще не пыталась согласовать свое решение, что для европейцев, принимающих большинство решений коллективным голосованием, является нонсенсом.









Как заявили анонимные источники, они лишь получили перед лицом своим свершившийся факт, хотя из их европейского бюджета как раз и пойдут траты, никем не согласованные с ними.

Добавил тот же источник, что это не первый такой «выкрутас» со стороны руководительницы Еврокомиссии. И подобные движения со стороны главы «всем надоели».

А мы уточним, что все решения по внешнеполитической деятельности ЕС принимают исключительно участники Совета Европы, а не члены Еврокомиссии.