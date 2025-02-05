Вместе с Google Cloud придумать революционную идею помогала международная команда ученых.

В совместном научном творчестве группа специалистов из Великобритании и Чили, используя помощь сотрудников Google Cloud, смогли получить асфальт, умеющий самостоятельно в пределах часа «чинить» трещины. Интересные подробности сообщают журналисты из The Guardian.

Согласно мнению иностранных репортёров, находка ученых относится к прорыву серьёзного уровня, способного в ближайшей временной перспективе значительно сэкономить.

Например, на территории Британии в 2024 году ремонт автомобилей, получивших повреждения из-за дорожных выбоин, составил порядка 580 млн. фунтов. Сам же ремонт дорожного полотна местному правительству обошелся в 1,6 млрд. фунтов стерлингов.

Так комплексное исследование позволило установить, что все деревья и большинство животных позволяют затягиваться ранам самим. Эту идею исследователи взяли на вооружение, поручив ИИ найти подходящее химическое соединение. ИИ смог в кратчайшие сроки подобрать необходимый состав.









Нейросеть выбрала битум плюс органика, которые вместе по действию похожи на самоизлечение деревьев и животных. Так в уточненный состав «самоизлечивающегося» битума вошли семена растений, на поверхность которых нанесли модифицированные масла. Когда на такой асфальт наезжает автомобиль, семена выдавливают масло, которое занимает трещины и размягчают битум. Последний собой и заполняет повреждения.

И как предполагают сотрудники, сделавшие открытие, их решение позволит кратно увеличить срок службы трасс, как и уменьшить финансовые траты на их ремонт.