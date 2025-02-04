Израильский политик ещё не завершил политическую сделку с Палестиной, а уже торопится ввязаться в новый конфликт.

Глава правительственного кабинета еврейского государства Биньямин Нетаньяху хочет добиться гарантий от новоизбранного руководителя Белого дома в лице Дональда Трампа. Последний должен помочь ЦАХАЛ заполучить специальную версию вооружения, способную справиться в своём разрушающем воздействии на ядерные объекты Ирана. Такая военная мера будет предпринята, если стороны не смогут решить проблему взаимоотношений между собой дипломатическими актами. Такими данными располагают корреспонденты Axios, сумевшие получить комментарий у осведомленных источников.









Так во время личной встречи Нетаньяху и Трамп могут обсудить проблему иранского ядерного проекта.

Израильский премьер хочет добиться от 78-летнего американского политика оружия, которым вооруженные силы еврейского государства самостоятельно смогут совершить успешную атаку на ядерные цели, находящиеся на территории Ирана. Если не получится договориться через дипломатов, пишут в Axios.

Источник с американской стороны рассказал, что Трамп хотя и находится в более доверительных отношениях с еврейским политиком, чем Байден, по-прежнему не доверяет на 100% израильскому премьеру.