По мнению Пекина торговые ограничения Вашингтона не являются справедливыми.

Чиновники Китая направили торговую жалобу на текущие налоговые меры Североамериканского государства, отправив документы в соответствующий отдел ВТО. О быстрых шагах китайского правительства в ответ на заградительные пошлины Дональда Трампа, наложенные на продукцию Пекина, рассказали представители минкоммерции Китая.

Сотрудники китайского министерства опубликовали заявление, в котором особенно подчеркнули, что Штаты 1 февраля ввели 10% пошлины торгового характера на китайские товары. В качестве ответного шага КНР направил юридическую жалобу в отдел ВТО.









По словам китайских представителей, действия Штатов разрушают мировую торговлю, в частности воздействуя самым негативным образом на торговые отношения между Вашингтоном и Пекином, попутно выводя из строя производственные цепочки и логистические линии.

В минкоммерции Китая подытожили, что США должны как можно скорее «починить» ситуацию, сложившуюся между странами.

В качестве физической меры Китай ввел против Штатов пошлины на 15%, наложенные на уголь и СПГ. Придётся дополнительно платить североамериканским производителям сырой нефти, с\х техники и мощных машин. Здесь пошлины установлены на уровне 10%.