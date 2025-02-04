Через тот же самый путь придётся пройти и Евросоюзу.

Руководство Великобритании предвосхищая планируемые действия новой вашингтонской администрации, готово нарастить закупочные объемы военной и гражданской продукции в Североамериканском государстве, таким образом минуя введения новых торговых ограничений от команды Дональда Трампа. О новой тактике текущего британского правительства рассказали американские корреспонденты издания Politico.

Как заявили иностранные репортёры, Лондон не хочет оказаться на передовой глобального торгового конфликта, дать старт которому «с минуты на минуту» готовится 78-летний глава Белого дома. Так высокопоставленные британские функционеры от власти готовы согласиться повысить на значимый уровень приобретение газа из США и американских вооружений.









Как прокомментировал событие бывший руководитель островного министерства энергетики Квази Квартенг, всё равно Великобритании был нужен газ, раз его добыча в пределах Северного моря уменьшается. Поэтому закупка заокеанского газа бывшему министру видится вполне логичной.

Но есть у такого решения и оппоненты – это местные экологи и представители добывающей промышленности островного государства, которые точно будут не рады слишком близкому партнерству со Штатами.

Хотят в Лондоне улучшить «взаимосвязь» с Вашингтоном и приобретением высокотехнологичного оружия, дополнительно купив очень дорогой проект истребителя пятого поколения F-35 в количестве несколько десятков единиц.