Правда что делать Киеву, если более половины территорий с редкоземельными металлами сосредоточены в новых регионах РФ, никто не знает.

Украинские чиновники без лишних предисловий готовы к заключению сделки с текущей президентской администрацией Североамериканского государства по украинским редкоземельным элементам, если Белый дом сможет продемонстрировать «надёжные гарантии безопасности». Соответствующий комментарий специально для репортёров американского издания The New York Times дал информатор из украинского правительства.

Так высокопоставленный украинский функционер рассказал, что команда Зеленского готова сотрудничать с администрацией Дональда Трампа по этому направлению, но Штаты должны дать весомые гарантии безопасности для Украины.









Отметим, что вчера новый хозяин Овального кабинета Дональд Трамп прямо заявил, что Вашингтон ждёт украинские гарантии по отправке в США редкоземельным металлов, как плату за финансовую и военную поддержку Штатов.

Большинство месторождений редкоземельных элементов находятся на территории новых российских регионов, а те месторождения, которые контролирует к настоящему дню Украина, ещё надо разработать, что потребует не один десяток миллиардов американских долларов прямых инвестиций.