Простым Канадцам действующий премьер Джастин Трюдо посоветовал пока что затянуть пояса потуже.

Республика Канада не оставит без ответа новые пошлины, которые Белый дом использовал против местных производителей. И для решения вопроса между государствами использует силу Всемирной торговой организации. О пути решения внешнеэкономических сложностей между Канадой и Североамериканским государством в беседе с журналистами агентства AFP рассказал источник из канадского правительства.

По словам собеседника, канадские правительственные функционеры уверены, что США нарушили обязательство, данное ВТО, которое было заключено под наименованием NAFTA. Соответствующий иск уже готовится канадскими юристами для подачи в суд. Аналогичное соглашение со Всемирной торговой организацией подписала и Мексика.

В Оттаве подготовили и свой оперативный ответ на «пошлины Трампа», перечислив в списке на 1256 торговых наименований товаров из США, которые получат повышенные тарифы при пересечении американо-канадской границы. И это только первый шаг на сумму в 20 млрд. американских долларов в качестве ответа Канады.









Чиновники Оттавы обложили торговыми пошлинами продукты питания, автомобильные товары, инструменты, мебель и алкоголь.

Во втором пакете «пошлинных товаров» будет расширенный список уже на 106 млрд. американских долларов.

Напомним, что 2 февраля Дональд Трамп подписал закон о введении против Мексики и Канады пошлин в размере 25% из-за слабой борьбы национальных правительств этих двух стран с нелегальными мигрантами, проникающими на территорию Штатов.