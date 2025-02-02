Боеприпас показали в рамках выставки в Тегеране.

Иранские военные показали новый управляемый баллистический боеприпас ракетного типа, способный преодолеть 1700 километров. Новую ракету продемонстрировали в рамках выставки в иранской столице, когда появился новый президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

Местное телевидение показало боеприпас «Утемад» с указанием, что это баллистическая ракета новейшего типа, о чем информируют журналисты агентства Associated Press.

Корреспонденты последнего указали, что западные государства выражают серьёзную обеспокоенность по поводу серьёзных достижений местных оружейников. Успехи последних сильно тревожат руководство Израиля и ряда стран Ближнего Востока.









Сама церемония проводилась в рамках Национального дня аэрокосмической промышленности.

Напомнило о демонстративном поведении Ирана как только новым главой Белого дома стал Дональд Трамп и ИА Belga. Журналисты последнего указали, что власти Тегерана специально в последние недели показывают укрепленные базы бункерного типа, размещенные в глубоких углубленных блоках, тем самым прямо говоря, что в Тегеране готовы к «неожиданностям» со стороны Североамериканского государства.