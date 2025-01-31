По одной из теорий жизнь на планете Земля могла возникнуть после падения космического тела в океан.

Привезенные на планету Земля химические пробы, взятые с поверхности астероида Бенну, содержат в себе целую категорию минералов и органических соединений, комбинация которых с некоторой вероятностью при самых благоприятных условиях может послужить ключевым толчком для возникновения земной жизни. Соответствующая публикация появилась за авторством профильных специалистов NASA.

По словам космических экспертов, в материалах с астероида присутствуют углеводороды, аминокислоты и фосфаты с признаками классической воды. Ученые насчитали порядка 20 типов молекул органического типа, в том числе части цепочек ДНК и РНК.

Именно всё это вместе могло послужить тем ключом, после "проворота которого в замочной скважине Земли" могла возникнуть жизнь. В этом уверен высокопоставленный функционер миссии OSIRIS-REx. По словам Данте Лауретта, на всестороннее исследование внеземной пробы ушло больше 12 месяцев.







Для возникновения жизни ключевыми являются как минералы, так и органические соединения, которые создают необходимые условия для формирования и поддержания биологических процессов.

Среди минералов важнейшую роль играют:



1. Фосфаты (например, апатит) — источник фосфора, необходимого для синтеза ДНК, РНК и АТФ.

2. Силикаты (например, кварц, полевые шпаты) — формируют основу горных пород, создавая среду для химических реакций.

3. Сульфиды (например, пирит) — могут служить источником энергии для ранних форм жизни.

4. Карбонаты (например, кальцит) — участвуют в регуляции кислотности среды и образовании скелетных структур.

5. Глины — благодаря своей слоистой структуре могут катализировать образование сложных органических молекул.



Среди органических соединений ключевыми являются:



1. Аминокислоты — строительные блоки белков, необходимых для структуры и функций клеток.

2. Нуклеотиды — основа ДНК и РНК, хранящих и передающих генетическую информацию.

3. Липиды — формируют клеточные мембраны, обеспечивая изоляцию и структуру клеток.

4. Углеводы — источник энергии и структурный компонент клеток.

5. Простые сахара (например, рибоза) — важны для синтеза нуклеиновых кислот.



Эти минералы и соединения, взаимодействуя в водной среде, могли создать условия для возникновения первых самовоспроизводящихся систем, что стало отправной точкой для развития жизни.