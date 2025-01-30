Главным препятствием в перехвате гиперзвукового "Орешника" является скорость полета до 11 Махов и сразу несколько боевых частей.

Противоракетные подразделения военно-политического блока НАТО совершенно не готовы к борьбе даже с одиночной воздушной целью типа новейшей российской ракеты «Орешник». О неспособности войск североатлантического альянса с высокой эффективностью оказать противоборство отечественной БРСД, рассказал в журналистской беседе с репортёрами Responsible Statecraft бывший коммодор Военно-морских сил Британии Стив Джерми.

По словам отставного зарубежного военного, скорость платформы разведения «Орешника» эквивалентна скорости в 10 Махов или больше, совершающей ещё при подлёту к цели противозенитные маневры. А в случае запуска всех боевых блоков, которых платформа разведения содержит порядка десяти, превращает при прямом попадании любое предприятие военного толка в полностью разрушенное. Всё то же самое касается потенциального удара по морской или сухопутной базе альянса НАТО.









Напомним, что в самое ближайшее время появится «Орешник» и на территории Белоруссии.

Подчеркнем, что прямого аналога звания коммодор среди российских военных нет, но в приблизительном сравнении это офицер между капитаном первого ранга и контр-адмиралом. Ближайшим аналогом является воинское звание Российской империи бригадир.

О том, что западные воинские контингенты не способны сбить «Орешник», ранее заявлял и российский президент Владимир Путин.