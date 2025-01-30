Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Коммодор ВМС Британии Джерми: У НАТО нет средств защиты от ударов "Орешника"
Главным препятствием в перехвате гиперзвукового "Орешника" является скорость полета до 11 Махов и сразу несколько боевых частей.

   Противоракетные подразделения военно-политического блока НАТО совершенно не готовы к борьбе даже с одиночной воздушной целью типа новейшей российской ракеты «Орешник». О неспособности войск североатлантического альянса с высокой эффективностью оказать противоборство отечественной БРСД, рассказал в журналистской беседе с репортёрами Responsible Statecraft бывший коммодор Военно-морских сил Британии Стив Джерми.

   По словам отставного зарубежного военного, скорость платформы разведения «Орешника» эквивалентна скорости в 10 Махов или больше, совершающей ещё при подлёту к цели противозенитные маневры. А в случае запуска всех боевых блоков, которых платформа разведения содержит порядка десяти, превращает при прямом попадании любое предприятие военного толка в полностью разрушенное. Всё то же самое касается потенциального удара по морской или сухопутной базе альянса НАТО.



   Напомним, что в самое ближайшее время появится «Орешник» и на территории Белоруссии.

   Подчеркнем, что прямого аналога звания коммодор среди российских военных нет, но в приблизительном сравнении это офицер между капитаном первого ранга и контр-адмиралом. Ближайшим аналогом является воинское звание Российской империи бригадир. 

   О том, что западные воинские контингенты не способны сбить «Орешник», ранее заявлял и российский президент Владимир Путин. 

#нато #брсд #брсд орешник #нато и россия #брсд кедр #вмс британии
Источник: responsiblestatecraft.org
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стивен Огг выразил желание вернуться в GTA 6, только чтобы его персонаж Тревор погиб в самом начале
+
Ритейлеры в США скинули цены на видеокарты GeForce RTX 40, а GeForce RTX 5090 приедет в РФ 30 января
3
Еврокомиссия хочет запретить поставки игровых консолей в Россию
+
Обнаружен патент, который намекает на скорое появление компании Google на рынке домашних роботов
+
Mazda впервые за 28 лет изменила свой логотип
1
Италия заменит свои устаревшие танки Ariete на 380 новейших немецких танков KF51 Panther
+
Doom: The Dark Ages будет использовать DRM защиту Denuvo
4
Первые тесты Nvidia RTX 5080 разочаровывают - новая видеокарта медленнее RTX 4090
7
Илон Маск представил дом Tesla за $10 000
4
Пентагон заключил контракты на создание двигателя для истребителя шестого поколения NGAD
+
Основатель китайской компании DeepSeek начинал как скромный предприниматель в сфере хедж-фондов
+
Новая космическая «компьютерная томография» раскрыла более сложную структуру Вселенной
+
Экран Galaxy S25 Ultra обладает лучшей цветопередачей и отсутствием зернистости на фоне S24 Ultra
3
Hardware Unboxed протестировали RTX 5080 — лучше сэкономить и купить RTX 4080 Super
2
Nvidia GeForce RTX 5070 Ti поступит в продажу 20 февраля
3
Microsoft признала проблемы с аудио после январских обновлений Windows 11 и 10
6
Исследовали назвали PIN-коды, которые нежелательно устанавливать на смартфон, ПК или карту
+
Capcom раскрыла продажи своих хитов: лидирует серия Resident Evil
+
DLSS Swapper получил значительное обновление, теперь в нем есть возможность замены FSR 3.1 и XeSS
1
На Нижегородской ГЭС начали замену агрегата-долгожителя
+

Популярные статьи

О запрете PlayStation 5 и Xbox series на территории России - новый пакет санкций
15
"Voin": краткий обзор игры (ранний доступ)
+
ТОП-5 причин, почему я не куплю NVIDIA GeForce RTX 5090
66
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
293
Мой субъективный топ-10 лучших игр 2024 года с кучей японских и инди-игр (18+)
3
Обзор клавиатуры Nodar Pro Gaming ND868 Rainbow Backlit Gaming Keyboard
12
ЕС запретит поставки PlayStation 5 в Россию - что происходит, и стоит ли переживать геймерам из РФ
10
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
13
Собираем производительный игровой ПК 2025 года за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
6
Кратко о ChromeOS в 2025 году - самая недооцененная операционная система
1

Сейчас обсуждают

linux4ever
15:57
Дык матрасы для Millennium G550 заявили, что будет поддержка dx8, а в итоге опять обманули. А ещё заявляемые как профессиональные карты не могли в нормальный opengl.
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
Megard
15:56
Как всегда у америкосов в процессе разработки его стоимость увеличится разиков так в 5ть.
США инвестируют $7 млрд в разработку двигателя для истребителей 6-го поколения
botph
15:54
Не думал что майки окажутся немамонтами. Ну штош...
Компания Helion подписала контракт с Microsoft о поставках электроэнергии с термоядерного реактора
informator
15:51
Так на базе ту 160 хотели сделать пассажирский самолет вроде как.
В России разрабатывают сверхзвуковой самолёт для полётов на скорости 2200 км/ч
Никита Остроколов
15:51
Америкосы изобрели уценку)
Ритейлеры в США скинули цены на видеокарты GeForce RTX 40, а GeForce RTX 5090 приедет в РФ 30 января
FelsheR-zzzzz
15:47
Забивать а не вкручивать? Может случиться технологический прорыв! В маркетинг не получается.
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
[IRanPast]
15:41
Она в разгоне киллоВатт жрать будет
Разгонный потенциал GeForce RTX 5080 позволяет удвоить преимущество над RTX 4080 SUPER
max1024
15:32
В этой серии Асус изрядно накрутила прайс к рефу на Астральную серию, видимо Астарал намечает на астрономическую/астарльную стоимость изделия :)
ASUS объявила цены на GeForce RTX 5090/5080: до $3099 за топовую версию ROG Astral LC
tunderklep
15:30
Действительно недооцененная, для стагнации ума и личности - очень полезная ОС, даже если захочешь выйти за рамки, она тебе не позволит LOL
Кратко о ChromeOS в 2025 году - самая недооцененная операционная система
Hivi77
15:25
Миша Андреев, по рукам щас бьют за всë! 12.5.1 у меня заводская 211230 по свету и громкости выхлопа не прошла регламент!
«Росатом» открыл в Подмосковье первые семь зарядных станций для электромобилей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем