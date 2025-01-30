Спутник Ио является "флагманом" по количеству и мощи активных вулканов в Солнечной системе

Самая мощная вулканическая активность, получившая документальное подтверждение в пределах Солнечной системы, зарегистрирована на одном из Галилеевых спутников. И как информирует Лаборатория реактивного движения НАСА, речь идёт о вулканическом событии, происходящем на спутнике Ио.

Согласно информации от астрономов, площадный объект с вулканическим процессом расположен на стороне южного полушария, имея масштабы в 100 тыс. кв. километров.

Мощность активного извержения настолько невероятна, что она в шесть раз сильней чем вся суммарная энергия электростанций планеты Земля.









Как выразились ученые, их удивлению не было предела, так как такого извержения, зафиксированного ранее в пределах нашей Солнечной системы, ещё не было. Это сказал ученый Скотт Болтон, работающий в Юго-Западном исследовательском институте.

Сам спутник по размерам эквивалентен земной Луне и является самой настоящей «вулканической столицей». Всё из-за очень близкого расположения к планете Юпитер. Из-за этого гравитационное притяжение последнего влияет на Ио на достаточно экстремальном уровне, заставляя эту малую планету постоянно сжиматься, генерируя источник энергии, который, в свою очередь, разогревает внутреннюю часть планеты.

Всё вместе порождает постоянную активность как минимум 400 вулканов на Ио.