Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Спутник Юпитера продемонстрировал мощнейшее в Солнечной системе извержение вулкана
Спутник Ио является "флагманом" по количеству и мощи активных вулканов в Солнечной системе

   Самая мощная вулканическая активность, получившая документальное подтверждение в пределах Солнечной системы, зарегистрирована на одном из Галилеевых спутников. И как информирует Лаборатория реактивного движения НАСА, речь идёт о вулканическом событии, происходящем на спутнике Ио.

   Согласно информации от астрономов, площадный объект с вулканическим процессом расположен на стороне южного полушария, имея масштабы в 100 тыс. кв. километров.

   Мощность активного извержения настолько невероятна, что она в шесть раз сильней чем вся суммарная энергия электростанций планеты Земля.



   Как выразились ученые, их удивлению не было предела, так как такого извержения, зафиксированного ранее в пределах нашей Солнечной системы, ещё не было. Это сказал ученый Скотт Болтон, работающий в Юго-Западном исследовательском институте.

   Сам спутник по размерам эквивалентен земной Луне и является самой настоящей «вулканической столицей». Всё из-за очень близкого расположения к планете Юпитер. Из-за этого гравитационное притяжение последнего влияет на Ио на достаточно экстремальном уровне, заставляя эту малую планету постоянно сжиматься, генерируя источник энергии, который, в свою очередь, разогревает внутреннюю часть планеты.

   Всё вместе порождает постоянную активность как минимум 400 вулканов на Ио.

#nasa #солнечная система #юпитер #спутники юпитера #вулканическая деятельность #вулканическая деятельность в солнечной системе #галилеевы спутники #спутник юпитера ио
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стивен Огг выразил желание вернуться в GTA 6, только чтобы его персонаж Тревор погиб в самом начале
+
Ритейлеры в США скинули цены на видеокарты GeForce RTX 40, а GeForce RTX 5090 приедет в РФ 30 января
1
Еврокомиссия хочет запретить поставки игровых консолей в Россию
+
Смартфон Google Pixel 9a появится в марте с максимальной памятью на 256 ГБ и батареей на 5100 мАч
+
Обнаружен патент, который намекает на скорое появление компании Google на рынке домашних роботов
+
Mazda впервые за 28 лет изменила свой логотип
1
Doom: The Dark Ages будет использовать DRM защиту Denuvo
3
Производители телеком-оборудования в России вынуждены повышать цены
+
Первые тесты Nvidia RTX 5080 разочаровывают - новая видеокарта медленнее RTX 4090
7
Планшет OnePlus Pad Pro был обновлëн до ColorOS 15.0.0.403, в котором добавлены новые функции
+
Китайский стартап DeepSeek пострадал от крупномасштабной кибератаки
4
Италия заменит свои устаревшие танки Ariete на 380 новейших немецких танков KF51 Panther
+
Пентагон заключил контракты на создание двигателя для истребителя шестого поколения NGAD
+
Основатель китайской компании DeepSeek начинал как скромный предприниматель в сфере хедж-фондов
+
Глава криптобиржи Coinbase: Каждую неделю создаётся 1 миллион новых криптовалют
+
Экран Galaxy S25 Ultra обладает лучшей цветопередачей и отсутствием зернистости на фоне S24 Ultra
2
В ноябре выйдет второе поколение наушников Huawei FreeClip с множеством функциональных улучшений
+
Новая космическая «компьютерная томография» раскрыла более сложную структуру Вселенной
+
Hardware Unboxed протестировали RTX 5080 — лучше сэкономить и купить RTX 4080 Super
2
Технологическая индустрия США потеряла за один день 1 триллион долларов из-за ИИ DeepSeek
3

Популярные статьи

О запрете PlayStation 5 и Xbox series на территории России - новый пакет санкций
15
"Voin": краткий обзор игры (ранний доступ)
+
Выпущен Chimbalix 24.6 и почему у Linux нет хорошего будущего в настольном сегменте
42
ТОП-5 причин, почему я не куплю NVIDIA GeForce RTX 5090
64
О светодиодных лампах - кривая сборка, использование разных светодиодов и немножко экономики
14
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
282
Мой субъективный топ-10 лучших игр 2024 года с кучей японских и инди-игр (18+)
3
Обзор клавиатуры Nodar Pro Gaming ND868 Rainbow Backlit Gaming Keyboard
10
ЕС запретит поставки PlayStation 5 в Россию - что происходит, и стоит ли переживать геймерам из РФ
10
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
10

Сейчас обсуждают

Китя
13:08
Как понять не можешь за каждую улудшалку надо платить денежку.
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
PanzerK
13:06
Ну есть и исключения Matox G100 что тогда был дранью, что теперь )))
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
PanzerK
13:05
Ну скорей всего это была софтовая проблема, теперь уже и не узнать, если только не найти такое железо и не проверить.
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
Alex PAW
13:04
да бриты щас еще в более глубокой заднице :)
Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС отстаёт от крупных экономик уже более 20 лет
nonses84
12:58
Епти, сбрасывают им еду как собакам, а там кто сильнее тот и забрал себе. Типо сами себя дальше перебейте.
США прекратят поставлять в сектор Газа в качестве гуманитарной помощи средства контрацепции
nonses84
12:57
Сами взломали и сами обвинили! Устранение конкурентов полным ходом.
DeepSeek допустила утечку данных пользователей
Американец
12:56
это алибаба квен 2.5. шляпу выдал как чат гпт
ТОП-5 причин, почему я не куплю NVIDIA GeForce RTX 5090
KALAG
12:56
Вроде поговаривали (кто-то) что в приложении нвидиа апп будет автоматически обновляться длсс во всех установленных играх. Не?
DLSS Swapper получил значительное обновление, теперь в нем есть возможность замены FSR 3.1 и XeSS
baran
12:55
А может не из-за карты, может проц слабый был, не помню какой. 6326 была встроена на материнке
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
nonses84
12:53
Мне интересно, а воду помыться тоже из солнца будут получать? И какашки на солнце отправлять?
Илон Маск представил дом Tesla за $10 000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем