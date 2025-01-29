Осталось лишь установить терминалы для оплаты в открытом море и можно начинать.

Глава эстонского оборонного ведомства Ханно Певкур сделал необычное предложение, пожелав введение оплаты на прохождение кораблей внутри акватории Балтики. По мнению высокопоставленного оборонного функционера, такая мера выступит идеальным решением как страховой взнос в случае умышленного или неосторожного разрушения целостности подводной инфраструктуры, в особенности энергетических или информационных кабелей.

Как пояснил чиновник, он бы очень хотел увидеть, как судна, следующие через датские проливы, начнут раскошеливаться, тем самым выполняя тот самый страховой взнос, если по итогу следования такого водного транспорта окажется поврежденным очередной подводный кабель. Приводит слова Певкура американское информационное агентство Reuters.









И это было не единственное предложение министра. Представитель эстонских военных заявил о ещё одном желании: установке особых сенсоров, улавливающих сброску якорей, как и попросил возвести защитные конструкции для охраны подводной инфраструктуры.

Вспомним, как за осенне-зимний период как минимум 5 подводных кабелей, как энергетических, так и информационных, были повреждены.

Согласно отчётам иностранных спецслужб, прямого умысла в действиях каких бы то ни было экипажей кораблей не было, а обрывы случились из-за буйства суровой морской природы.