Илон Маск как самый успешный бизнесмен в мире, лучше всех понимает, как сбалансировать бюджет Североамериканского государства.

Новосозданное Министерство по повышению эффективности правительства, сокращенное до аббревиатуры DOGE, устами своих официальных представителей рассказало о весомой экономии, ставшей возможной из-за деятельности своих сотрудников. Так специалисты министерского образования смогли выйти на уровень бюджетной экономии до $1 млрд. в сутки. Причем это не предельная мера. В будущем планируется выйти на показатели экономии в $3 млрд в день.

Как пояснила пресс-служба DOGE, усилия работников нового министерства позволили уменьшить федеральные расходы до $1 млрд. за один день работы. Причем такое стало возможным благодаря блокированию найма персонала на уже не нужные должности и работы. Так в прошлое отправилась линия DEI, представляющая собой великое множество программ разнообразия, равенства и инклюзивности. Перешли в статус заблокированных и выплаты иностранным организационным формам. Как пояснили в ведомстве, подвижки стали возможны после исполнения последних указов президента США Дональда Трампа.









А мы напомним, что именно новый глава Белого дома подписал назначение Илону Маску, ставшему после указа 78-летнего политика главой Department of Government Efficiency. Причем DOGE не является министерством в полном понимании этого организационного термина. Новая правительственная единица будет лишь давать внешние советы для улучшения функционирования федерального правительства.