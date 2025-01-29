Порадуемся все вместе за российских любителей итальянской марки, которые могут себе позволить купить "с зарплаты" Lamborghini.

Согласно аналитическим выкладкам специализированного агентства «Автостат», на вершине позиций любителей люксовых автомобилей, проживающих на территории Российской Федерации, находится итальянская модель машин Lamborghini Urus.

Сотрудники аналитической компании напомнили, что в 2022 году в той же категории первое место занимал итальянский кроссовер Mazerati Levante. Но в 2023 году вынужденный уступить пальму первенства другому представителю Италии – машине из конюшни Lamborghini. Таковых из линейки Urus было продано по итогам 2024 года 131 единица.

Второе место по популярности занял не менее дорогой «британец» Bentley Bentayga, проданный в количестве 101 машины. На третьем месте расположился ещё один представитель британского автопрома – Rolls-Royce Cullinan, чьи объемы продаж оказались ниже значений в 100 машин: было продано в 2024 восемьдесят шесть таких единиц.









Если же посмотреть на рынок популярности люксовых брендов, то вместо итальянских марок на высшем месте пьедестала расположился английский бренд Bentley.

Отметим, что самая низкая цена на машины линейки Lamborghini Urus на российском портале автомобилей auto.ru начинается от 19,5 млн. рублей. В эту сумму вы получаете бензиновую машину с 4 -литровым восьмицилиндровым мотором с двойным турбонаддувом суммарной мощностью 650 л.с. Для любителей «зеленых технологий» есть электрокар под наименованием Lamborghini Urus SE.