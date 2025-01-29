Ничего личного, это просто бизнес или процедура дистилляции.

Представители компании-разработчика OpenAI, создавшие всемирно известную языковую модель ChatGPT, выдвинули прямое обвинение в адрес своего нового конкурента внезападного происхождения. Речь идёт о конкуренте из Китая DeepSeek. Сотрудники, придумавшие нового зарубежного чат-бота, обвиняются в краже данных американской компании. Соответствующая свежая статья вышла из-под пера американских журналистов Financial Times.

Как пояснили опрошенные иностранными корреспондентами технические эксперты, речь идёт о так называемой «дистилляции», необходимом инструменте для обучения моделей. Проще говоря, неизвестные ранее и довольно маленькие компании, трудящиеся на ниве ИИ, используют чужие наработки, взятые из результирующих блоков более крупных и мощных нейросетей. Транслируя это в более понятный массив понимания, можно констатировать, что тот же DeepSeek для выдачи аналогичного с ChatGPT результата требуется гораздо меньше ресурсов.









Что интересно, дистилляция в отрасли ИИ не является чем-то необычным и новаторским, но представляющие OpenAI юридические работники запрещают такое действие применять для создания конкурирующих информационных моделей. Чем полностью видимо решили пренебречь создатели приятно удивившего всех чат-бота DeepSeek. Именно такие сведения озвучил информатор, имеющий связи среди специалистов OpenAI в беседе с репортёрами FT.