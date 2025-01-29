Стальное сооружение станет частью четырехполосного шоссе М-32 и качественно улучшит транспортную доступность строящегося курорта "Санкт-Петербург Марина" и свяжет между Приморский и Выборгский районы северного российского мегаполиса.

Новым проектом отечественные дорожные строители ещё раз доказывают, что развитие российских дорог, как в качестве появления новых транспортных коридоров, так и качественное развитие уже старых появившихся решений, всегда было приоритетным направлением для правительства РФ и региональных властей. Причем речь идёт не только о работе федерального характера для нужд всей нашей большой страны, но и для улучшения жизни отдельного региона или даже города, как это прямо сейчас происходит с усовершенствованием дорожной сети Санкт-Петербурга, где местные дорожники в тесном сотрудничестве со строителями других российских регионов, задались амбициозной задачей по постройке транспортной линии, соединяющей местное Приморское шоссе и возводимую в скором будущем федеральную трассу М-49.









Так грандиозное рукотворное сооружение максимальной длинной в 1000 метров раскинется над протяженными железнодорожными путями согласно крупному дорожному проекту, запущенному в «широкую серию» в минувшем октябре на северо-западной оконечности Санкт-Петербургской городской агломерации. Так в начале 2025 года при задействовании специальных транспортировочных автомобилей на стройплощадку из далекой Тюмени привезли узловые сочленения будущего стального навеса, который должен быть установлен на 23 крупных опорах.

И как указала пресс-служба завода «ВАД», для этих целей будет использовано порядка 233 балки общим весом 6 000 тонн. Слова представителей «ВАДа» подтвердили и в Комитете по развитию инфраструктуры Санкт-Петербурга.





Для прочного сочленения с земляным грунтом буквально титанические сваи будут углублены на расстояние в 38 метров.









Сам путепровод будет нависать над улицей Южная, находящейся на так называемом участке Сестрорецкого направления, и будет представлять собой транспортную площадку с восемью съездами. Разумеется такая идея не может быть массовой, поэтому для её практической реализации была подключена целая группа талантливых и в то же самое время опытных проектировщиков масштабных «воздушных» конструкций, создавших специальную чертежную конфигурацию для собственного индивидуального проекта. Сама развязка будет примыкать к Приморскому шоссе, и как писалось выше, станет вполне логичным сочленением участков трассы М-32 общей длинной 7700 метров.

Объяснили региональные и городские власти, зачем это всё нужно. По мнению чиновников, параллельное функционирование федеральных дорог М-1 и М-49 позволит кратно повысить транспортную доступность северо-западных районов города Петра, попутно разгрузив Приморский район, увеличив уровень удобства на пути следования к морскому курорту «Санкт-Петербург Марина». Последний должен появиться на побережье Финского залива вместо отработавшего своё промышленного кластера «Горская». Будущий проект должен стать пристанищем для 210 млрд. рублей.





Магистраль М-32 в городе Петра





Высказался про грандиозное строительство и Павел Сенченко – главный управляющий «Байкал-Сервис СЗ». Топ-менеджер рассказал, что для финализации всего строительства потребуется три года. На рубеже 2027-2028 годов появится транспортная магистраль, соединяющая посредством дороги М-32 Приморский и Выборгский районы Санкт-Петербурга. Дальше при помощи нового дорожного полотна можно будет без всяких проблем достичь пределов Западного скоростного диаметра, как только будет готова трасса М-49.

Когда всё будет полностью готово, между Выборгским и Приморским районами появится дополнительная транспортная связь, попутно уменьшая транспортный перегруз всей северной части Санкт-Петербурга. Тем более город в своей северо-западной части довольно бурно двигается в сторону собственного увеличения, прирастая жилыми, промышленными и деловыми строениями. Из-за чего уже в настоящее время в данном районе нередки высокие транспортные перегрузки.





Старый проект дороги М-49





Напомним, что масштабное дорожное строительство на местах предполагалось осуществить ещё на рубеже 2010-х годов, когда появился первый утвержденный проект будущего «Лахта-Центра». Правда, как это часто и бывает, дальше громких слов и первых шагов по грубым наброскам будущей транспортной артерии, способной качественно улучшить транспортную составляющую северо-западного района Санкт-Петербурга, дело не сдвинулось. И лишь в 2022 году на его истечении текущая городская администрация смогла согласовать все будущие детали и посредством действующего юридического договора с дирекцией «ВАД» и сумела запустить начало амбициозного проекта, предполагающего посредством трассы М-32 соединение дороги М-49 с Приморским шоссе. Как раз в этом месте и находится район небоскреба «Лахта-Центр». Сам проект в мае 2024 года был одобрен городскими специалистами по гражданскому строительству.

И как указано в генеральном плане, весь процесс должен уместиться в 4 этапа. На первом инженеры и низовые сотрудники сделают путепровод и сложную транспортную развязку, затем дело дойдет до усовершенствования участка Приморского шоссе. Дальше начнется второй этап, когда начнут делать дорожное полотно на участке от перспективной развязки до будущей трассы М-49. После на третьем и четвертом этапах останется переконфигурировать местные инженерные сети. Согласно последнему компьютерному моделированию, дорога М-32 сможет пропускать за 24 часа до 170 тыс. машин.

Общая стоимость проекта в «доинфляционном исчислении» 20 млрд. рублей.