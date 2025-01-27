Такие тяжелые корабли крайне необходимы для скоростного развития Северного морского пути.

Индийские чиновники и представители коммерческих структур участвуют в активной фазе переговоров с российской стороной, желая заполучить денежные контракты на срочное строительство гражданских ледоходных судов. Индийские вариации ледоколов должны быть построены на производственных площадках Swan Energy. Сам заказ сделать хочет госкорпорация Росатом, нуждающаяся в увеличении ледокольного флота, необходимого для ускоренного развития такого важного Северного морского пути. Об индийских верфях и российском желании сообщил репортёрам из Infa один из правительственных функционеров Дели.

По словам информатора, официальные представители индийской фирмы Swan Energy в конце прошлого года побывали в Москве, обсуждая с высокими чинами Росатома потенциальную будущую сделку. И как отметил индийский чиновник, встреча оказалась «довольно плодотворной».

Как было заявлено в публикации, РФ желает, чтобы индийские компании и их работники верфей Pipavav и Cochin Shipyard как можно быстрей завершили свои текущие заказы и устремили свои усилия именно на российскую цель – физическое воплощение двух мощных ледоколов.

Причем в случае обоюдного удовольствия от сделки по ледоколам, Россия может поручить местным кораблестроителям и постройку балкеров, танкеров и больших контейнеровозов.

До финального согласования сторон осталось подождать до трёх месяцев, где в случае конечного контракта Индия так же получит часть чувствительных технологий, возможно касающихся ядерной силовой установки.

Представители Swan Energy и Cochin Shipyard отказались от журналистской беседы и хранят молчание по поводу будущей сделки.