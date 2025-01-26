В любом случае пошлины будут введены, остался лишь вопрос в их "суровости".

Дональд Трамп только неделю новый президент США, но вопрос введения пошлин уже надвое разделил его некогда монолитную команду советников и помощников. Вопрос пошлин на иностранные товары стал первой линией раздора в администрации 78-летнего политика. С такой информацией вышел актуальный номер издания Politico, чьи журналисты получили комментарии от собственных источников.

Для действующих сотрудников и внештатных помощников Трампа, вопрос по теме пошлин стал одной из основных проблем последних дней, указывают информаторы газеты.

Руководитель Североамериканского государства так и не смог решить для себя, как именно надо работать с будущими пошлинами: в жесткой или мягкой манере, поэтому Трамп до сих пор продолжает консультации с представителями обеих команд.

Так одна из половин хочет если и вводить заградительные пошлины, то сделать это плавно – резкий всплеск инфляции никому не выгоден. Другая половина выступает за более широкомасштабные методы.

А мы напомним, что тема пошлин была одной из центральных в предвыборной компании Трампа. Так политик, предложил ввести торговые ограничения против членов Евросоюза, если последние не захотят покупать у Штатов нефть и газ в «невиданных объемах».