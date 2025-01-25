Мексиканские власти отказали американским чиновникам в посадке военно-транспортного судна, перевозившего мигрантов-нелегалов. Такой информацией располагают журналисты канала NBC.

Мексиканские власти отказали американским чиновникам в посадке военно-транспортного судна, перевозившего мигрантов-нелегалов. Такой информацией располагают журналисты канала NBC.

По утверждению корреспондентов-телевизионщиков, в минувший четверг мексиканские правительственные чиновники запретили пилотам американского борта сесть на одной из взлётно-посадочных полос местного аэропорта.

Информаторы репортёров NBC рассказали, что первые самолёты американских военных C-17 вылетели в Гватемалу. Они перевозили 160 мигрантов.









Вернуть же мигрантов на территорию мексиканского государства не удалось. В самой Мексике чиновники никак не прокомментировали запрет на прием американского рейса ВВС.

На 1 января 2025 года на территории Североамериканского государства проживало примерно 40 млн. мужчин и женщин, родившихся в другом государстве. И больше 25% от этого числа являются нелегальными лицами.

К 25 января в Белом доме назвали точное число в 538 беженцев, которых удалось депортировать за пределы Штатов. По словам чиновницы Кэролайн Ливитт, были отправлены за рубеж «сотни преступных элементов». По словам пресс-секретаря Трампа, это была самая крупная операция по депортации в истории.