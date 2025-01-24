Самый топовый вариант с 4 ТБ памяти можно купить в США за $359.

Именитый производитель компьютерного железа Corsair представил одноименный внешний накопитель EX400U, представленный как универсальная постоянная память для любых устройств с наличием соответствующего разъема, но наличие крепежа MagSafe сориентирует на покупку новейшего гаджета прежде всего фанатов продукции Apple. Лишний раз, на кого ориентировались, при создании дизайна, весьма схожего с Mac Mini, инженеры компании, указывает внешняя форма и «внутреннее» содержание в лице магнитного крепления MagSafe. Именно для них, надо думать, постарались проектировщики компании Corsair, придумавшие скоростной носитель для быстрого скидывания объемного видео.









Как указано в технической документации, программно-аппаратный продукт поддерживает скорость чтения до 4000 МБ/с. Если дело касается записи – то до 3600 МБ/с. Но всё это будет возможным при задействовании USB 4 либо Thunderbolt 4, которыми оснащены «не только лишь» все даже современные устройства.

Но разумеется откинув в сторону скорость, решение с магнитным крепежом по нраву придется владельцам Айфонов, благодаря чему SSD-носитель можно буквально прилепить на телефон.

Новинка весит всего 91 грамм и продаётся на территории Североамериканского государства от 140 долларов в версии 1 ТБ. В версиях на 2 или 4 ТБ стильный накопитель будет стоить $199 и $359 соответственно.