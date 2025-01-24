Даже в эпоху отмены России на на Западе не смогли пройти мимо отличной актёрской игры Борисова в "Аноре".

Отечественный актер Юра Борисов получил номинацию на актёрский «Оскар 2025», где он будет соревноваться среди четырёх остальных конкурсантов, гораздо более именитых чем их российский визави. Номинация на «Лучшую мужскую роль второго плана» прошла несколько часов назад в прямом эфире на легальном канале премии.

Напомним, что актёрской номинации Борисов был удостоен за роль в американском фильме «Анора», снятым именитым постановщиком Шоном Бэйкером.

Подчеркнем, что Борисову будет довольно сложно победить, так как конкурентами за позолоченную статуэтку будут известные актеры Джереми Стронг, Гай Пирс, Эдвард Нортон и Киран Калкин. Причем последнему Юра проиграл во время «соревнований» за право обладания премией «Золотой глобус», которую справедливо называют репетицией Оскара.

Отметим что фильм «Анора» относится к жанру драмеди, где Борисову досталась роль водителя Игоря, главное назначение которого – контролировать незаметно поведение сына российского олигарха Ивана, живущего в США и совершающего довольно неоднозначные поступки.

А мы напомним, что ни один из российских или советских актёров не получал номинации в рамках «актерской категории». Соответственно Борисов первый такой претендент.

Сама Церемония состоится через полтора месяца 2 марта.

Тем временем российские агентства по подбору актеров сообщили, что на фоне своей возросшей популярности на Западе Борисов поднял планку собственной оплаты как актёра в 2 раза. Теперь один съёмочный день с Борисовым стоит 300 тыс. рублей, о чем пишет ura.ru.