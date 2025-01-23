Дроны поставляются в комплекте с летающими станциями-ретрансляторами.

Новейший разведывательно-ударный комплекс «КУБ-СМ» продемонстрируют в рамках зарубежного форума вооружений IDEX-2025.

Посетители армейской выставки в Абу-Даби увидят набор из 14 управляемых воздушных снарядов, размещенных в транспортно-пусковом блоке с комплектом из двух многозадачных БПЛА, выполняющих одновременно функции разведывательного дрона и дрона-ретранслятора. Для запуска этих беспилотников используется колёсная платформа бронеавтомобиля.

Комплекс отличается всепогодностью и возможностью боевой работы как днём, так и ночью, главное условие же нормальной работы – отсутствие ветра, чьи порывы превышают скорость в 15 м/с.

Корректируемый боеприпас, как и набор многофункциональных управляющих дронов, разработали отечественные специалисты ГК «Калашников».

Пресс-служба госкорпорации рассказала, что комплекс необходим прежде всего для уничтожения легкобронированных машин, пусковых площадок с БПЛА, взлётных полос с самолётами и вертолётами, как и установок ПВО, РЭБ и командных центров. Сообщается, что высокие эксплуатационные качества апробированы в боевых условиях.