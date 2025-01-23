Разработка смогла развить проектную тягу в 30 кН.

Польская фирма SpaceForest объявила об успешном испытании собственной продвинутой версии ракетной установки SF-1000, к софинансированию которой подключилось Европейское космическое агентство в рамках операционной программы Boost. Соответствующую публикацию разместили сотрудники издания European Spaceflight.

О компании из Варшавы известно, что с момента своего основания в 2011 году зарубежное предприятие создаёт ракету Perun, необходимую для суборбитальных полётов. Так 11-метровое воздушное средство по итогу должно быть способно перемещать 50-килограммовую полезную массу на высоту до 150 км. К январю 2025 года специалисты коммерческой организации провели два тестовых полёта, причем оба полета нельзя назвать успешными, так как по достижении высоты в 50 километров итоговое полётное задание отменили, а само перемещение вверх остановили.









В 2024 году польская фирма получила от EKA 2,4 млн. евро для ускорения работ, так как космическая транспортировка входит в перечень критически важных технологий. Представители Европейского агентства хотят, чтобы прежде всего была усовершенствована камера сгорания польской ракеты, как и как можно скорей начался полноценный полёт Perun. Надеются в EKA и на как можно более быстрое появление наземного заправочного блока, как и станции поддержки с модулями связи.

В пресс-службе SpaceForest ответили, что обновлённый гибридный двигатель прошел огневой тест, получив оценку отлично: по итогу проверки ракетная установка SF-1000, работающая на измененном парафине, смогла развить тяговое усилие в 30кН. Тест проводился в полигонных условиях в Устке. Теперь осталось провести ещё одну серию испытаний, прежде чем запустить производство двигателей.