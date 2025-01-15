Последние видео наглядно демонстрируют рост возможностей отечественного ударного беспилотника в этой компоненте.

Российские специалисты по беспилотной авиации в тесной координации с отечественными инженерами разрабатывают низковысотные режимы полёта для дальнобойных БПЛА семейства «Герань-2», о чем наглядно свидетельствуют новые видео с зоны проведения спецоперации на Украине.

А если отследить этапы падения высоты, то на более ранних кадрах, снятых в минувшем декабре в районе высотной застройки Харькова «Герань» снизилась до уровня крыш классических советских девятиэтажек.

А уже в январе первые «Герани» взяли новый этап в низковысотном режиме полёта, пролетая над одноэтажными сельскими сооружениями, что примерно эквивалентно высотному коридору до 5-7 метров.





Как пояснили эксперты военного паблика «Военный осведомитель», пилотаж в районе крыш обычных зданий свидетельствует лишь о желании российских военных нарастить уровень поражения украинских объектов, так как низколетящий дрон достаточно желанная цель для украинских мобильных групп ПВО, использующих против тихоходных «Гераней» тяжелые пулеметы с тепловизорами. Пуль в калибре 12,7-мм или 14,5-мм обычно достаточно для обезвреживания небронированного углепластикового российского дрона. Но вот полет на уровне третьего этажа делает успех на перехват огнем легкокалиберной зенитной артиллерии практически околонулевым, так как дрон при таком режиме полёта с линии земной поверхности практически не отследить.