Свежо предание, да верится с трудом: сжиженный газ – удовольствие мало того что недешевое, так ещё и довольно востребованное.

Власти ЕС хотят включить в 16-й пакет антироссийских санкций предложения, направленные на постепенный отказ от отечественного сжиженного газа, а также запрет на ввоз алюминия российского происхождения. Такие сведения в своё распоряжение заполучили сотрудники ИА Bloomberg, получив комментарий от неназванных высокопоставленных представителей общеевропейского государства.

Согласно сведениям от последних, как долго будут действовать предполагаемые санкции и каков их уровень охвата, в руководстве ЕС ещё не решили, но точно известно, что такие меры санкционного давления будут задействоваться поэтапно.









Помимо отказа от отечественного СПГ, в Евросоюзе планируют ввести санкционное давление на российские корабли.

Хотят в объединенной Европе подвергнуть санкционному нажиму и российские надводные корабли, как и сделать невозможным проведение платежей посредством SWIFT некоторых отечественных банковых организаций.

А мы напомним, что в среде высших европейских чиновников бытует опасение, что Дональд Трамп, как действующий глава Белого дома, способен отменить санкции против РФ, которые ранее ввел против Москвы Джо Байден.