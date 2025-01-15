Такой робот это идеальный вариант для поддержки десантных или штурмовых операций в условиях современного общевойскового боя.

Китайские инженеры-конструкторы по военной робототехнике смогли создать гибридную зенитную систему на основе робопса, вооружив последнего мобильным противовоздушным комплексом.

Речь идёт о портативной установке с четырьмя пусковыми контейнерами, снаряженными управляемыми ракетами M40 Seeker. Они не способны бороться с низколетящими самолётами\ракетами или вертолётами, но умеют эффективно обезвреживать fpv-коптеры и малоразмерные дроны самолётного типа, совершающие полёт на скоростях до 200 км/ч в высотном коридоре от 800 до 1200 метров. И как предполагает эксперт по вооружению стран мира Евгений Даманцев, ракеты M40 Seeker для перехвата воздушных целей типа ДПЛА\БПЛА, оснащаются головками самонаведения, находящими цель по тепловой сигнатуре или оптическому изображению, транслируемому посредством камеры на пульт оператора установки.

Предполагается, что использование около полусотни таких роботизированных систем вкупе с действием десантных групп позволит эффективно продвигаться в условиях насыщенности переднего края беспилотными ударными аппаратами, действуя в пределах 5-20 километров от линии боевого соприкосновения.

Отметим, несмотря на всю высокотехнологичность современной китайской армии, успеха добьется в современном бою лишь тот, кто располагает обширным боевым опытом и высокомотивированным личным составом, не боящимся жарких боёв в условиях общевойскового армейского боя.