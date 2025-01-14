Новое средство всего за минуту сокращает площадь нефтяного загрязнения на 90%.

Специалисты Национального исследовательского университета имени И.М. Губкина и Красноярского научного центра СО РАН в тесном сотрудничестве между собой придумали реагенты для ускоренного уничтожения нефтяных разливов в водной жидкости. Изобретение позволит МЧС уменьшить площадь «нефтяного заражения» на 90% всего за одну минуту.

Разработка ученых уже прошла апробацию и на практике показала высокий результат в водной среде при наличии высокого разброса температурного режима водяного раствора. Реагент оказался эффективен как при комнатной температуре воды, так и при её приближении к температурному нулю.

Предполагается что новейшая разработка поможет российским экологам разобраться с недавним разливом мазута в Черном море.









Как пояснили работники-ученые, даже если мазут механическим способом уберут с поверхности воды в Керченском проливе, нефтяная пробка никуда не исчезнет, потому что она состоит из более легких углеводородов. Именно с этой пленкой новое изобретенное вещество так же может эффективно взаимодействовать, уничтожая загрязняющие химические фракции.

Отметим, что даже спустя несколько недель экологическая ситуация после разрушения кораблей «Волгонефть» не улучшается. Последствия разлива мазута до сих пор устраняются.