Мины произвели США в 1941 году во время ВОВ. И по строгим правилам такие боеприпасы должны были быть уничтожены ещё 1976 году.

Украинские чиновники местного оборонного ведомства не нашли ничего лучше, чем находить на мировом рынке вооружение, возраст которого приближается к одному веку. Речь идёт о вскрытом резонансном случае, когда тяжелые мины противотанкового класса производства США под наименованием M6A2, созданные американскими работниками во время ВОВ, стали появляться у украинских военных. Причем мины, изготовленные во время сражений Второй мировой, продавались зарубежным поставщиком военным ВСУ по цене в €600 за одну единицу устаревшего сразу во всех смыслах тяжелого вооружения. Об этом рассказывается в свежей публикации издания Defence Express.









Просмотрев документацию, украинские журналисты обнаружили и дату изготовления военного продукта, предназначенного для уничтожения бронетехники, в том числе тяжелой. Как оказалось, мины собрали в 1941 году, когда СССР смог организовать умелые оборонительные действия против Германии, а США готовились только-только сражаться.





Те самые мины возрастом 80 лет





Разумеется тротил, который является основным действующим веществом такого боеприпаса, даже при самых идеальных условиях хранения в сухом, темном и проветриваемом месте спустя 60 лет превращается в материал, который надо списать. А по строгим американским правилам такие мины отправляются на утиль уже спустя 35 лет.

Но украинские высокопоставленные функционеры решили, что им такие мины как раз и «нужны». Тем более продавец «заверил», что мины выглядят достаточно хорошо, что разумеется является заявлением декларативного характера, чем техническим заключением уполномоченного на исследование внутреннего состояния поставляемых мин эксперта.