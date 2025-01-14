Из-за боязни потерять политический рейтинг Владимир Зеленский заставляет украинских военных "держаться до последнего" на невыгодных для обороны позициях.

Крупный населённый пункт Покровск, имеющий большое экономическое и транспортное значение, попал в окружение, пока ещё частичное. Такое заявление сделал предыдущий президент Украины Петр Порошенко.

По словам ныне действующего депутата Верховной Рады, сумевшего побывать рядом с передовыми позициями украинской армии, грамотные тактические действия российских ВС не позволили ВСУ на должном уровне обеспечить собственные фланги, из-за чего оборонительные позиции ВСУ в окрестностях не смогли сдержать продвижение ВС РФ, тем самым грозя в потенциале своём уже полному окружению Покровска.









Не лучше ситуация по Порошенко и в приграничных боях на землях Курщины. Тут у украинских подразделений острый дефицит в ударных дронах, средствах защиты против БПЛА, как и малом количестве строительной техники. Из-за чего оперативная обстановка здесь сложилась исключительно не в пользу подразделений ВСУ.

А мы напомним, в чем значение Покровска для экономики Украины. Именно здесь расположена шахта, где вплоть до недавнего времени добывали коксующийся уголь, без которого в нормальном режиме не могут функционировать сталелитейные производства украинского государства.

Помимо масштабного экономического урона и качественного понижения уровня снабжения донбасской группировки ВСУ, за Покровском нет мощных фортификационных сооружений, из-за чего дорога в соседнюю с Донецкой Днепропетровскую область для ВС РФ будет открыта, как только Покровск падёт.