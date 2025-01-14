Все воздушные цели были безопасным образом перехвачены и обезврежены.

Украинские ракетные подразделения атаковали территорию российской Брянской области управляемыми баллистическими боеприпасами ATACMS и авиационными ракетами дальнего радиуса действия Storm Shadow. Все такие снаряды ВСУ были сбиты отечественными группами ПВО. Соответствующий доклад разместила пресс-служба оборонного ведомства РФ.

В сводке указывается, что 14 января с территории, контролируемой украинскими военными, была зафиксирована попытка множественной ракетной атаки по землям Брянщины. В комбинированном залпе были задействованы 6 ракет класса «земля-земля» и 6 ракет класса «воздух-земная поверхность». В первом случае использовались американские ATACMS, а во втором – британские Storm Shadow. Для перегрузки каналов наземных комплексов ЗРК с украинской стороны использовались и больше группы беспилотников. Всего ВСУ отправили на миссию 31 такую единицу воздушных машин.









Как пояснили в Минобороны, все воздушные цели были безопасно перехвачены.

Так же в районе Черного моря были обнаружены и уничтожены две КР Storm Shadow.

Вместе с тем в оборонном ведомстве поспешили заверить Киев, что ответ на атаку российских земель готовится и обязательно последует.