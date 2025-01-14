Начатое Джо Байденом противостояние лишь отвлекает резервы США от действительно важного тихо-океанского региона.

Судьба Украины не интересует 47-го главу Белого дома в лице Дональда Трампа, потому что украинский конфликт для избранного президента находится на периферии интересов Североамериканского государства. Такую статью опубликовали журналисты Bloomberg.

Как подчеркивается в публикации, посланники Трампа убедили представителей ЕС, что Киев не будет брошен, чем значимо приободрили европейских партнеров Украины.

И хотя до инаугурации новоизбранного главы США осталось меньше недели, сам Трамп на самом деле не знает, как урегулировать противостояние Киева и Москвы. Вместе с тем 78-летний политик уверен, что Украина должна получить гарантии своей безопасности.









А мы напомним, что Трамп неоднократно обещал прекратить вооруженное противостояние между Украиной и РФ. Как пояснил ещё не получивший кресло в Овальном Кабинете победитель очередного электорального цикла в Штатах, он сразу же попытается организовать переговоры между Киевом и Москвой.

Подчеркнем, что без соблюдения интересов российского государства даже у Трампа не получится завершить СВО только по своему собственному желанию, о чем практически всегда забывают в западной прессе.