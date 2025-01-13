Раньше репортёры предполагали, что пожар мог начаться из-за оборвавшегося электрического провода.

Микрорайон ЛА Пасифик-Палисейдс мог вспыхнуть не из-за распространения лесных пожаров и сильного ветра, а из-за событий нового года, когда множество местных жителей отмечали наступление праздника массовым запуском фейерверков. Такой точки зрения придерживаются журналисты Washington Post.

Довольно необычный вывод корреспондентами американского издания был сделан после тщательного и объемного анализа фото-, видео- и иных свидетельств, запечатлевших доказательства теории репортёров. Так же в своём расследовании работники зарубежной прессы опирались на спутниковые фотографии и беседы с очевидцами огнеопасного бедствия.

В издании напомнили, что первые возгорания неконтролируемого типа были выявлены ровно 13 дней назад в ночное время суток 1 января. Именно тогда местная пожарная служба впервые справилась с пожаром.

Но фейерверки использовать не перестали, из-за чего как раз и начались до сих пор идущие пожары. Причем возгорание появилось на месте первого потушенного пожара.

По другой из версий причиной масштабного выгорания мог быть внезапно оборвавшийся провод одной из энергетических компаний региона. В настоящий момент ущерб от огненной стихии оценивается в 150 млрд. долларов. Причем эта цифра не окончательная и может ещё больше вырасти.