Лучше всего ель сдать в специализированный центр по переработке

Елку, отслужившую своё на новогодние праздники, нельзя выкидывать в стандартный контейнер для мусора. За подобное противоправное деяние полагается штраф до 3 тыс. рублей. Если же будет рецидив нарушения, то штраф вырастает до 5 тыс. рублей. О том, что засохшей елке не место в классическом мусорном контейнере, журналисту RT сообщил юрист Вадим Виноградов.

Доктор юридических наук уведомил, что соблюдая ГОСТ Р 56195-2014, потребитель должен понимать, что уличные контейнеры для бытового мусора предназначены прежде всего для некрупногабаритных отходов. Такие отходы по правовой норме представляют собой «идеальный» куб размером до 50 сантиметров в глубину, ширину и длину.









Есть и третий альтернативный путь: распилить елку и самостоятельно переместить в лес или посадку на компост.

А если у вас искусственная ель, то её нужно лишь разобрать на более мелкие части и без опасений выкинуть в стандартный мусорный контейнер, потому что при производстве таких изделий изготовители перечисляют государству специальный экосбор.